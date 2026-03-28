◇パ・リーグオリックス6−0楽天（2026年3月28日京セラD）オリックスが前夜喫した零敗の屈辱を返す、完封勝利を飾った。先発・九里が二塁すら踏ませず、9回4安打完封勝利。毎回の12三振を奪うなど、スライダーやチェンジアップといった変化球がさえ渡った。京セラDでは昨季8勝1敗、防御率1・06で、パ・リーグ球団には移籍後いまだ無敗。昨季から37回2/3連続無失点と本拠で無類の強さを誇るタフネス右腕が、132球の熱投