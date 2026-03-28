この季節、男女を問わず花粉症に悩まされる人は少なくないでしょう。花粉症の女の子とデートするときには、いったいどんなことを気遣ってあげると喜ばれるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに聞いたアンケートを参考に、「デート中、花粉症でつらそうな女の子への気遣い」をご紹介いたします。【１】「アレルギー症状を和らげるお茶」など、花粉症対策メニューを置いているお店に行く「『私のこ