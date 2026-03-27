96歳の森浜子さんによるゲーム系YouTubeチャンネル「Gamer Grandma」が、2026年3月25日に約3年ぶりに動画を更新した。動画内で森さんは、複数個所を骨折し入院していると明かし、「治りつつあるから、今は元気です」と前向きに話した。「歩くこと禁止、立つことも禁止」も...前向きに「今は元気」「Gamer Grandma」は19年11月、森さんが89歳の頃に「最高齢のゲーム系YouTuber（女性）」としてギネス記録に認定されている。同チャン