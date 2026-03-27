直接的な原因は北米市場でのEVに対する逆風またも、自動車業界に衝撃が走った。『ソニー・ホンダモビリティ』（SHM）は3月25日、第1弾モデル『アフィーラワン』（AFEELA1）および第2弾モデルの開発と発売を中止すると発表したからだ。【画像】ソニー・ホンダの夢は実現ならず？EV『アフィーラ』第1弾、第2弾モデルは開発&販売中止全44枚これに伴い、米国カリフォルニア州で先行予約していた顧客に対し予約金を全額返金する手