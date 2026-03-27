英語版Wikipediaで、ChatGPTのような文章生成AIに記事本文を生成させたり書き換えさせたりすることを原則禁じるガイドラインがまとまりました。認められるのは自分で書いた文章の基本的な校正補助と、所定の手順に沿った翻訳支援だけです。Wikipedia:Writing articles with large language models - Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Writing_articles_with_large_language_modelsWikipedia:Writing articles wit