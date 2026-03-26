ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が3月26日に放送された。39歳のバツ2彼氏が、結婚の覚悟を決めきれない“切実なトラウマ”を打ち明け、スタジオの注目を集めた。

【映像】美しすぎる彼女のビジュアル

本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組。タレントの紗栄子似の爆美女・サチエ（31）から「信用できない」と率直な思いをぶつけられたケンシ（39）。サチエは歩み寄る姿勢を見せた上で、「ケンシの中の覚悟を聞きたい」と問いかけた。しかし、ケンシの口から出たのは、意外な本音だった。

「2年前と覚悟が一緒かっていうと、確かに覚悟はなくなった」

かつてはサチエに婚約指輪を渡していたケンシだったが、喧嘩のたびにサチエから「別れる」と言われ続けたことで、心が折れてしまったという。「結婚してもきっと同じなんだろうなって思っちゃったの。指輪返された時に」と、当時の絶望感を振り返った。

さらにケンシは、二度の離婚を経験しているからこそ「別れる」という言葉に人一倍敏感であることを明かす。「『別れる』ってワードは俺にとったらすごく重たいから。俺、一回も多分サチエに使ったことないと思うのよ。どんなに喧嘩してても」と語り、サチエが感情的になって口にする別れ話が、自身にとって深いトラウマになっていると吐露した。

「やっぱ二度とさ、離婚もしたくないしさ。指輪も返されたくないし」

自他共に認めるチャラ男で、サチエを傷つけてきた自覚もあるケンシ。しかし彼の中にも、絶対に失敗したくないという強い恐怖心と葛藤があった。お互いのトラウマと不信感が絡み合う中、番組サイドからは「明日、リタイアしてお別れするか旅を続けるかを選択してください」という非情な通知が届く。2人の未来に待つのは、涙の結婚か、それとも別れか。