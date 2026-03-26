2025年の大分県内の企業倒産は74件で、過去3番目の多さとなったことがわかりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンク大分支店によりますと、2025年に県内で発生した倒産件数は74件で、前年より5件増加。2007年と2008年に次いで過去3番目に多い件数となりました。 また、負債総額は149億8100万円に上り、4年ぶりに100億円を超えました。 事業所数に対する「倒産発生率」は0.46%で、4年連続で前年を上回り、直近10年