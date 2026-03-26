4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠で放送されるB&ZAIの今野大輝と加藤史帆がW主演を務める連続ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』の予告編が公開された。 参考：『天才様』に香音、堀丞、しゅはまはるみ出演今野大輝×加藤史帆のティザービジュアルも 本作は、村山犬とちかふじによる人気コミックを実写ドラマ化する“溺愛ラブコメディ”。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛は、新