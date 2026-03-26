4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠で放送されるB&ZAIの今野大輝と加藤史帆がW主演を務める連続ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』の予告編が公開された。

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本作は、村山犬とちかふじによる人気コミックを実写ドラマ化する“溺愛ラブコメディ”。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの“謎の無神経男”若月郁だった。

孤高の天才プログラマー・若月郁を演じるのは、B&ZAIのリーダーで、本作が連続ドラマ初主演となる今野。崖っぷちヒロイン・星野凛を、元日向坂46の加藤が演じる。

公開された30秒予告、60秒予告には、バックハグ、お姫様抱っこ、キスシーンなど、“溺愛”ぶりが窺えるシーンが詰めこまれている。

（文＝リアルサウンド映画部）