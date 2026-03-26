日本人は海外と比べて睡眠時間が短く、約5人に1人が不眠を訴えているとされています。今春にも「睡眠障害」という言葉が入った診療科目が誕生しますが、睡眠不足を解消するカギとして、仮眠が注目されています。学校などでの取り組みや理想形を紹介します。■診療科目に「睡眠障害」を追加森圭介アナウンサー「桜も咲き始め、暖かくなると『ちょっと眠いな』という方もいるかもしれません。厚生労働省が国民の睡眠状況について調査