「食べ過ぎているつもりはないのに、なぜか体重が増えやすい」。そんな違和感を抱えていたのはMさん（39歳・事務）。食事内容には気をつけているつもりでも、体型の変化は止まらなかったといいます。見直したのは、特別な食事制限でも運動でもなく、“なんとなく食べている時間”でした。気づかないうちに増えていた「無意識のひと口」振り返ってみると、デスクでのちょっとしたお菓子、帰宅後に何気なくつまむ一口、料理中の味見