【３ヶ月で−２kg】痩せられない原因はこれだった…。彼女が“なんとなく食べ”をやめた結果
「食べ過ぎているつもりはないのに、なぜか体重が増えやすい」。そんな違和感を抱えていたのはMさん（39歳・事務）。食事内容には気をつけているつもりでも、体型の変化は止まらなかったといいます。見直したのは、特別な食事制限でも運動でもなく、“なんとなく食べている時間”でした。
気づかないうちに増えていた「無意識のひと口」
振り返ってみると、デスクでのちょっとしたお菓子、帰宅後に何気なくつまむ一口、料理中の味見など、意識していない“ひと口”が積み重なっていたといいます。
そこでMさんが決めたのは、「食べるならきちんと座って食べる」というシンプルなルール。立ったままや、何かをしながら口にする習慣をやめただけで、１日の食事量は自然と整っていきました。
“食べる理由”を意識するだけで変わる
空腹ではないのに食べてしまう行動は、習慣や環境に左右されやすいもの。手元に食べ物がある、なんとなく口寂しい、そんな理由で食べてしまうことも少なくありません。
Mさんも「本当に食べたいのか？」を意識するようになってから、間食の回数が無理なく減っていったそう。しかも我慢している感覚はなく、自然と食べる頻度が整っていったといいます。
３ヶ月で−２kg。体重が“安定する感覚”へ
こうして“なんとなく食べ”をやめた結果、Mさんは３ヶ月で−２kg。体重が大きく減ったというよりも、「増えにくくなった」という感覚の方が近かったそうです。
ダイエットというと「何を食べるか」に意識が向きがちですが、「どう食べているか」を見直すことも大切です。まずは日常の中にある“なんとなく食べ”に気づいたらやめること。それだけでも、体の変化は少しずつ現れ始めるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
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