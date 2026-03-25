アイドルの天羽希純さんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「天羽希純「明るいドラマ」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】まぶしい笑顔の天羽希純さん同作は、週刊SPA!のグラビアコーナー「グラビアン魂」で掲載しきれなかったカットを収録したデジタル写真集です。キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛される”きすみん”こと天羽希純さん。今回もその脱ぎっぷりは健在です。公開され