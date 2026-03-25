記事ポイントテーマは「春のおさんぽ」、松山市内3エリアの桜スポットやまち歩きコースを特集ワンハンドスイーツやゲストハウスなど春の立ち寄りスポットも掲載アンケート回答でホテル宿泊券や紅まどんなが当たるプレゼントキャンペーンを実施 愛媛県松山市が発行するフリーペーパー『暖暖松山（だんだんまつやま）』Vol.29（春号）が登場しています。桜色に染まるまちを歩きながら、スイーツや宿、お土産まで楽しめる一冊で