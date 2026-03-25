意図通りに加速できる極めてリニアな走行感英国へやって来た、次世代BMWのiX3。試乗した50 xドライブはツインモーターとなり、リア側を駆動するのは永久磁石を用いない他励同期モーターで、326psを発揮する。空転させるのに有利な167psの非同期モーターが、フロント側を担当する。【画像】EVの新基準を設定BMW iX3 50 xドライブサイズの近い電動SUVはコレ全164枚統合されたパワートレインを、BMWの技術者は強みだと主張す