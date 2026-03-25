従来とは一線を画す端正なスタイリングBMWの次世代バッテリーEVを牽引する、ノイエクラッセの第一弾、iX3の納車が英国で始まった。既にAUTOCARでは概要へ触れているが、ソフトウエアが特徴や性能を左右する、同社初の「ソフト・ディファインド」モデルでもある。【画像】EVの新基準を設定BMW iX3 50 xドライブサイズの近い電動SUVはコレ全165枚2028年までに、6車種以上へ採用される予定の新開発プラットフォームは、エンジン