元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が20日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「WBCで見えた世界との差『野球も世界標準に』フルタが考える対応策は? 【WBC2026】」に出演。NPBにおいてもピッチクロックがいずれ導入されると思う理由を説明した。古田敦也氏○商業的な側面からも持論を展開今年のWBCでも注目を集めたピッチクロック。MLBでは2023年から本格導入されているが、