新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界最大級のアニメの祭典「AnimeJapan 2026」より、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンブースにて開催されるスペシャルステージを３月28日（土）、29日（日）の両日を無料生放送。そのタイムテーブルも発表された。 このたび「ABEMA」にて無料生放送が決定した、『AnimeJapan 2026』の「NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン」スペシャルステージでは、３月28日（土