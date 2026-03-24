新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界最大級のアニメの祭典「AnimeJapan 2026」より、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンブースにて開催されるスペシャルステージを３月28日（土）、29日（日）の両日を無料生放送。そのタイムテーブルも発表された。



このたび「ABEMA」にて無料生放送が決定した、『AnimeJapan 2026』の「NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン」スペシャルステージでは、３月28日（土）、29日（日）の２日間で全11ステージをお届け。『ぐらんぶるSeason３』『転生したら剣でしたII』『片田舎のおっさん、剣聖になるII』『真夜中ハートチューン』などの人気シリーズから、『とある暗部の少女共棲』『落第賢者の学院無双』『幻想水滸伝』などのアニメ化が発表されている注目作まで「NBCユニバーサル・エンターテイメント」の人気アニメより、豪華声優陣総勢30名以上が出演するトークステージをお届けする。



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