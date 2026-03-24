２３日、光学画像自動検査装置を見学する来場者。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海3月24日】中国上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターで23日、第11回上海国際工作機械展が始まった。今回は新エネルギー車（NEV）や3C（コンピューター、通信機器、家電）電子機器製造、航空宇宙、汎用工作機械などの産業における応用に焦点を当て、人工知能（AI）とスマート化の融合といった業界の動向を紹介。世界