ソウルの光化門広場で3月21日に開催された韓国の人気グループBTS（防弾少年団）のメンバー7人が揃った復帰公演は、ソウルの警察の推計で4万人台が集まったと発表された。主催者発表では10万4000人とされたが、いずれも開催前の動員予想26万人から半数〜5分の1まで減っている。【もっと読む】経済効果は1日で280億円！メンバー全員除隊のBTS再始動はまさに国策メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止し、ライブは3年5カ月