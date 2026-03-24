こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月24日は、タブレットとしてもノートPCとしても使えるLenovo（レノボ）のクロームブック「Duet 11」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品 【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサ