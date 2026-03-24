こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月24日は、タブレットとしてもノートPCとしても使えるLenovo（レノボ）のクロームブック「Duet 11」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン 49,800円 （28%オフ） Amazonで見る PR PR

Lenovoのクロームブック「Duet 11」が過去最安。多彩なスタイルで仕事も遊びもこれ1台でOK

Lenovo（レノボ）のクロームブック「Duet 11」が28%オフで販売中。

「Chromebook Duet」シリーズの第9世代（Gen 9）モデルが過去最安でお買い得ですよ。

キーボードが着脱式でノートPCとタブレットの切り替えが可能。事務作業や動画視聴など用途に合わせて使い分けられるのは嬉しいですね。

本体のみで約510g、キーボード一式を含めても約1kg。持ち運びやすく、移動中の作業や狭いカフェのテーブルでも場所を取りません。

事務作業やレポート作成もサクサク。縦に広く使えるディスプレイ搭載で業務効率もアップ！

CPUには省電力性能に優れたMediaTek Kompanio 838プロセッサーを搭載。AI処理に特化したユニットを内蔵しており、編集作業などAI機能がスムーズに動作します。

メモリは8GBと容量たっぷり。ビジネス用途でもサクサク動いてストレスなく使えますよ。

10.95型 WUXGA（1920×1200）IPS液晶のディスプレイは、一般的な16:9よりも縦に広い16:10。文章作成やウェブでの調べ物に適した画面比率で、作業効率がアップします。

鉛筆のように使える「Lenovo USI ペン 2」も付属。高画質カメラ内蔵でウェブ会議も問題なし！

高速レスポンスと高い筆圧検知（4096段階）を誇る「Lenovo USI ペン 2」が同梱。図表作成やメモ書き、お絵描きも気軽に楽しめます。

起動が早く、10秒以内に立ち上がります。最大12時間も連続使用できるロングバッテリーも魅力。お出かけや出張が多い人の強い味方です。

インカメラは500万画素、アウトカメラは800万画素を採用しウェブ会議にも大活躍。プライバシーシャッターが付いており、セキュリティ対策もバッチリですよ。

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なお、上記の表示価格は2026年3月24日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp