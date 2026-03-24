チョコスナック「きのこの山」のパッケージに描かれている、のどかな風景とぽつんと建つ「あの家」。誰もが一度は目にしたことがあるであろうあの家に、なんと「住める」ようになる驚きのプロジェクトが始動しました。株式会社明治は、「きのこの山」のパッケージ内に描かれた「あの家」をバーチャル空間に具現化。「きのたけ不動産」を通じて、2026年3月31日正午より500邸限定で先着順にて分譲販売を開始します。【その他の画