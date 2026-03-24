あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第202回】今度地方に遊びに行くので、そのついでに競馬に行きます。まったく予備知識がないのですが、地方の買い方を教えてください。中央競馬はよくやります。（35歳・男性・芸人）＊＊＊今週は愛知杯と阪神大賞典。愛知杯は7000倍オーバ