あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第202回】今度地方に遊びに行くので、そのついでに競馬に行きます。まったく予備知識がないのですが、地方の買い方を教えてください。中央競馬はよくやります。（35歳・男性・芸人）



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今週は愛知杯と阪神大賞典。愛知杯は7000倍オーバーの大波乱。うーん、荒れる予想と一応1着から3着までは抑えてるんだけど、軸がねぇ。ってか、9以外全部に流してるから惜しくもないか。

阪神大賞典はまあこれはマイネルエンペラー狙いだったので悔いなし！ しかもアクアヴァーナル切ってるからマイネルエンペラー来たとて外れてる。だがしかし、中京10Rが本命対抗の1.2着！ 4番手評価の9番人気のバルダンツァがあわや3着かという4着。それでも3連単113,280円をゲット。一応今週は勝ちで終えました。

来週は高松宮記念頑張るぞ。

ということで質問へ。



地方競馬の買い方を教えてくださいとのことですね。中央競馬はよくやりますとのことですが、これを紐解くには中央競馬と地方競馬の違いを知ることから始めましょう。

まず開催日が違いますが、これは馬券には関係ないでしょう。大元がJRAとNARとの違いもまあ関係ないですね。

中央の競馬場は10コース。地方の競馬場は15コースあります。中央はそれぞれ芝、ダートがあり、地方競馬は盛岡を除けば基本はダートです。コースはやはり中央の競馬場の方が大きいです。地方は帯広はまあ別として、大きくても一周1600Mしかありません。園田競馬場は一周1051Mと最短です。ここでは割愛しますが、直線距離もそれぞれ違うので把握しておきましょう。砂圧も違うし、水捌（は）けの良さも違います。まあそこら辺はぼちぼち覚えていけばいいかとは思います。



今週のギャンブル格言【基礎と応用。この2つが成功に繋がります。】





このようなトラックバイアスを考慮するのは、遠征時に普段走ってない競馬場で走る時に用いるパターンが多いです。では、所属する競馬場で走る時は？ そこら辺は基本的には中央と変わらないと思います。当然、ジョッキーや厩舎は予想ファクターに入ります。



他ではクラスというのも大切になります。昇級、降級などで加点、減点が生まれますし、開催時のトラックバイアス。前残りか差しが決まるかも重要です。調教、馬体重も当然のようにチェックしなくてはいけません。馬体を見るのが得意ならパドックもチェックしましょう。雨が降って荒れ馬場になるとまた予想も変わります。血統もチェックしましょう。



今度地方に行って、ついでに競馬をするということですが、やはり、とにかく馬を覚えることが的中への近道だと思いますので、一朝一夕上手くいくのは難しいとは思います。



他では、中央に比べてオッズの変動が激しいです。さっきまで5番人気だったのにいきなり1番人気に！なんてこともあります。買うのはやっぱりレース直前がいいでしょう。馬複よりも枠複の方が配当が良いということも中央より多い気はします。馬券の種類は中央と同じなので、そこら辺は普段自分が買っているスタイルでいいかと思います。



どうやっても当たる保証はありませんので、存分に競馬を楽しんでください。幸運を祈ってます。

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じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ