敏感肌でも妥協しない美しさを求める方に朗報♡ETVOSから、新たなサイエンスを取り入れた「薬用リンクルホワイトニングクリアクリーム」が登場します。シミやシワ、くすみといった複合的な悩みにアプローチしながら、肌へのやさしさも両立。日々のスキンケアを格上げする注目アイテムです♪ 敏感肌に寄り添う新発想ケア ETVOSが着目したのは、敏感肌特有の「スティンギング（ピリピリ・ヒリヒリ感）」と肌悩