ETVOS新作♡シワ改善×美白ケアを叶える薬用クリーム登場

敏感肌でも妥協しない美しさを求める方に朗報♡ETVOSから、新たなサイエンスを取り入れた「薬用リンクルホワイトニングクリアクリーム」が登場します。シミやシワ、くすみといった複合的な悩みにアプローチしながら、肌へのやさしさも両立。日々のスキンケアを格上げする注目アイテムです♪

敏感肌に寄り添う新発想ケア



ETVOSが着目したのは、敏感肌特有の「スティンギング（ピリピリ・ヒリヒリ感）」と肌悩みの関係。

紫外線や加齢などの刺激により、炎症応答タンパク「インフラマソーム」が活性化し、シミ※1・くすみ※2・シワが同時に発生するメカニズムを解明しました。

バリア機能が低下しやすい敏感肌において、この連鎖を防ぐアプローチが、健やかな肌づくりのカギとなります。

ソフティモとセラミエイドにちいかわ登場♪癒しの限定パッケージ

トリプル効果で透明感ある肌へ



有効成分ナイアシンアミドとパンテノール※3を配合し、「美白※1」「シワ改善」「肌荒れ防止」の3つの効果を実現。

さらに、八重桜酵母エキス※4×パンテノール※5による独自処方で、肌の初期ダメージにアプローチします。

10のクリアゲート※6という多角的なケア設計により、点ではなく面で肌悩みに働きかけ、透明感※8あふれる肌へ導きます。

心地よさと機能性を両立



みずみずしく軽やかに伸び広がりながら、吸い付くように密着するテクスチャーも魅力。

ベタつかず、朝のメイク前にも使いやすい設計です。

角層までしっかりうるおいを届け、ハリのあるぷっくりとした印象の肌へ。毎日のケアに取り入れやすく、続けるほどに自信の持てる肌へ導きます♡

薬用 リンクルホワイトニングクリアクリーム【医薬部外品】



価格：6,380円（税込）

内容量：30g

発売日：2026年5月1日（金）

先行発売：エトヴォス公式オンラインストア 3月25日（水）～

予約期間：エトヴォスストア（直営店舗）4月18日（土）～4月30日（木）

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ※2 乾燥による

※3 Dｰパントテニルアルコール ※4 保湿：酵母エキス（1）

※5 有効成分 Dｰパントテニルアルコール

※6 保湿成分によるうおいを与えること。保湿成分：イザヨイバラエキス、油溶性甘草エキス(2)、タイムエキス(1)、プルーン酵素分解物、トウキエキス(1)、キウイエキス、セイヨウナシ果汁発酵液、セイヨウオオバコ種子エキス、ウメ果実エキス、および有効成分ナイアシンアミドによりメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

※7 角層まで ※8 うるおいによるもの ※9 乾燥によるくすみやごわつきで、暗い肌印象になってしまう状態のこと

未来の肌に自信を♡



ETVOSの新作クリームは、敏感肌でも本格的なエイジングケア※が叶う頼れる存在。シミやシワ、くすみなど複合的な悩みに寄り添いながら、毎日のケアを心地よい時間へと変えてくれます♡

これからの肌に自信を持つために、新しいスキンケア習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか♪※年齢に応じたお手入れ