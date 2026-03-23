持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は3月18日より、女子やり投げの“北口榛花選手”が登場する新TVCM『CHALLENGE -北口選手-』篇を順次放映。同日より、WEBムービー『ALIVE-北口選手-』篇、およびCMのビハインドムービーも公式YouTubeにて公開している。「ほっともっと」アンバサダー、女子やり投げの“北口榛花選手”スタミナ満点で多彩なおかずを詰め合わせた「スポーツ弁当」は、大会やイベント等に最適なお弁当。1個