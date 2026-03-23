頭がいいのに、生きづらい――そんな矛盾を抱えていませんか。まわりが見える人ほど違和感や不安を拾い、心は傷つきやすくなります。だからこそ必要なのは、才能を磨くことより、敏感な心を静かに守る知恵なのです。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説しま