2026年3月16日、中国メディアの環球時報は英タイムズ紙の報道を引用し、中国で高齢者がソーシャルメディアのコンテンツクリエイターとして活躍し、「老い」に対する社会の認識を前向きに変えていると報じた。記事は、遼寧省大連市在住の柳（リウ）さんが退職後の喪失感に悩む中、息子の勧めでグルメ動画の投稿を始め、まもなく70歳を迎える現在、動画共有アプリ「抖音（Douyin）」で500万人超のフォロワーを持つスターになったと紹