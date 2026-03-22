そう、本当の問題は産休中の生活費！さすがに産休中は「月20万円振り込め」なんて言わないよね…？ と思ったら、言うんです！ この夫!!だから「そろそろ子どもがほしい」と言われても、不安しか浮かばなかったのです。【まんが】割り勘男(ウーマンエキサイト編集部)