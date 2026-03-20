１０代から２０代の男性らに対し、睡眠薬などが入った飲み物を飲ませて性的暴行を加え、その様子を動画撮影するなどした元大学職員の男（４８）に対し、大阪地裁は懲役１２年を言い渡しました。判決を詳報します。 【写真を見る】【卑劣】“睡眠薬入り飲料”を飲ませて性的暴行や性的暴行未遂…１０～２０代の男性らが被害元大学職員の４８歳男に懲役１２年判決詳報 睡眠薬混ぜた栄養ドリンクなど飲ませ… 元大学職員