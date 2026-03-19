フィギュアスケート女子の本田真凜さんが初プロデュースするコスメブランド「Ｌｕａｒｉｎｅ（ルアリン）」の商品を使用したナチュラルなツヤ肌メイクを披露した。１９日までに更新したインスタグラムに「Ｌｕａｒｉｎｅ 本日より全国発売開始ですやぁぁぁい」と書き始めて報告。「今後発売予定のリップやチークも使って、素敵なドレスに合わせて血色感のあるナチュラルなツヤ肌メイクを自分でしてみましたドウカナ？」