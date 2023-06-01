中国で旅行用スーツケースの広告動画が炎上し、ブランドが急きょ削除する事態になった。中国メディアの上游新聞などが18日に報じた。記事によると、問題となっているのはスーツケースブランド「傑凱西」の公式アカウントがプラットフォーム上に投稿したプロモーション動画だ。動画では、女性モデルが大容量のスーツケースの中に体を丸めて入り、その後ジッパーが閉められる様子が映っている。テロップでは「（けんかによる）冷戦状