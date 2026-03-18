イラン警察のラダン長官は15日、米国とイスラエルに攻撃目標の情報を提供したり、攻撃現場の写真をSNSに投稿したりしたとして約500人を逮捕したと発表した。だが、この数字をそのまま「大規模な内通網の摘発」と受け取るのは早計だ。実態を検証すると、イランが抱える諜報戦上の脆弱性が浮かび上がる。当局発表によれば、摘発対象には意図的な情報提供者だけでなく、被害状況を撮影・投稿した一般市民も含まれる可能性が高い。戦時