佐伯市議会は18日、インターネット上の誹謗中傷などを防止する条例案を全会一致で可決しました。こうした条例が制定されるのは、大分県内で初めてです。 【写真を見る】ネット誹謗中傷の防止条例を可決「加害者にならないで」理解求める大分・佐伯市 この条例は、市民に対して加害者にならないようインターネットの正しい活用方法の理解に努めることを求めています。また、市議会議員に対しても模範となる行動を