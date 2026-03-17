キオクシアホールディングスに強気評価が出ている。ＳＭＢＣ日興証券は１６日、同社株の投資評価を３段階の最上位の「１」を継続したほか、目標株価は１万６４００円から４万８０００円に引き上げた。第３四半期決算及び足もとの市場動向を踏まえて、業績予想を大幅に上方修正した。同証券では、２６年３月期の調整後営業利益予想を５１２０億円から７９１０億円に、２７年３月期の同利益予想は１兆３９００億円から４兆２