Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。工具選びって機能や操作性が最も重要ですが、「カッコ良さやワクワク感」も大事じゃないですか？ 筆者はそのタイプなのですが、今回体験した超音波カッター「NeoBlade」がまさにそれらを兼ね備えていました。3Dプリントや工作で活躍する1台でしたので、DIYや工作などを嗜んでいる人はぜひ参考にし