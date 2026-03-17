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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

工具選びって機能や操作性が最も重要ですが、「カッコ良さやワクワク感」も大事じゃないですか？ 筆者はそのタイプなのですが、今回体験した超音波カッター「NeoBlade」がまさにそれらを兼ね備えていました。

3Dプリントや工作で活躍する1台でしたので、DIYや工作などを嗜んでいる人はぜひ参考にしてみてください。

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使う前からちょっとワクワク

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こちらがコードレスでも40W出力というパワフルな超音波カッター「NeoBlade」。アルミ合金ボディの質感も良く、工具の中では洗練されたデザインも筆者好みでした。

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末端にあるバッテリーをカチャッと90度回転すれば起動。この起動シークエンスというかギミック感ってちょっとワクワクしませんか？

アクリルもスーッと、切断作業が捗る

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さっそく色んな素材を切断すべく、まずは標準ブレードをセット。この他にも曲線や厚い素材用の刃が5種類あるので用途に応じて使い分けられますよ。

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まずは3Dプリンターのサポート材から。成形の都合で出力物と同じフィラメントをサポートに使うと硬くてなかなか取れないこともしばしばでしたが、「NeoBlade」ならスッと切り込みが入り、簡単キレイに取り除けました。

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PLAフィラメントはもちろんのこと、

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厚みのある床材も力いらずでサクサク切断が進みます。

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続いてトライしたのが1.5mm厚のアクリル板。

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硬くひび割れしやすいアクリル板ですが、パワフルな超音波カッターの前では赤子も同然。

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硬さと耐久性にあるカーボンプレート（1mm厚）はアクリル板ほど簡単では無いものの、しっかり切断できました。

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カーボンのような硬すぎる素材は先に罫書き（ケガキ）を入れるとスムーズでしたよ。このあたりは慣れや技術が多少必要ですが、手動カッター等に比べれば快適さは段違い。

工作で堅い素材を扱う人には超強力な相棒になってくれるでしょう。

冷却ファンで安全対策も

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超音波カッターは高周波振動を続けることで刃や本体に熱を持ちやすく、オーバーヒートで性能低下する場合があります。

その点「NeoBlade」は放熱性の高いアルミボディと内蔵冷却ファンの組み合わせで快適に使えるのもポイントだそう。

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長時間使っても刃が熱くなりにくく熱変形なども抑制。精密な作業をする人にとっては重要なポイントですね。

コードレスで操作性も良くしっかりパワフルでしたので、DIYや3Dプリンター等の工作を楽しんでいる人にはオススメしておきます。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりBRIGHT DIYより製品貸与を受けております