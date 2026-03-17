福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督が、長女・春菜さんが2023年ミス・アース・ジャパン準グランプリを獲得するも「2位で悔しい」と泣いていたと語った。【映像】身長170cmスタイル抜群の長身美女・春菜さん小久保監督は3月12日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。現在27歳でタレントとして活動中の娘・春菜さんが、2023年にミス・アース・ジャパンの準グランプリに輝いたことを明かした。当時の状況を小