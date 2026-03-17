PayPayは、地方自治体と連携して実施するキャンペーンや、自治体がPayPayクーポンを活用する取り組みについて、4月以降に実施が決まった施策を公開した。 キャンペーン実施が決まった自治体は、岩手県北上市、群馬県大泉町、千葉県鎌ケ谷市、東京都練馬区、長崎県諫早市となった。各自治体の施策概要は次の通り。 北上市は5月12日から5月31日までで最大20％を付与し、1回あたり上限5000ポイント、