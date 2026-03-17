「死んだ上司から、Slackで仕事の指示が届く」そんなSFのような話が、シリコンバレーでは冗談ではなくなりつつあります。アメリカの西海岸から届くテクノロジーのニュースを眺めていると、時々、背筋が寒くなるような「未来の足音」が聞こえてきます。キラキラしたイノベーションというよりも、もっと泥臭くて、逃げ場のない湿り気を帯びた足音です。今回、僕が目にしたのは、私たちが信じてきた「効率化」という神話が音を立てて