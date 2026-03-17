楽天グループは、ポイント還元サイト「楽天リーベイツ」で、ポイント還元率が最大＋10％となる「提携1,000ストア突破記念キャンペーン」を実施する。期間は、19日～31日まで。 期間中、楽天リーベイツを経由して提携ストアで商品を買うことで、通常の還元率に加えて最大＋10％、楽天ポイントが進呈される。キャンペーン特典ポイントの還元率は、2店舗での購入で＋5％、3店舗以上での