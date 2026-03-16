運転している選手も「マリカー」と揶揄F1チームのスクーデリア・フェラーリHPは2026年3月12日、公式Xでシャルル・ルクレール選手がマシンのコックピットで、『マリオカート』と思われるゲーム画面を表示させた動画を公開しました。【動画】任天堂に怒られる!? これが、フェラーリ公式での新ルールイジりです2026年シーズンからF1は大きなレギュレーション改正が行われ、「オーバーテイクモード」や「ブーストボタン」などが新