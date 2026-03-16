株式会社モンベルは、直営店舗の「モンベル 池袋東武店」を3月19日（木）にリニューアルオープンする。登山やキャンプをはじめとした各種アクティビティに向けたアウトドア用品を豊富にラインアップする店舗で、今回のリニューアルでは売り場面積を拡大する。 場所は池袋駅に直結する東武百貨店 池袋店の5階で、アクセスの良さも特徴。3月18日（水）まではリニューアルに伴う臨時休業となる。 ま