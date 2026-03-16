中国メディアの鳳凰網科技によると、中国ネット大手の字節跳動（バイトダンス）がハリウッドの大手スタジオやストリーミングプラットフォームとの著作権紛争が相次いだことを受け、動画生成モデル「Seedance 2．0」のグローバル展開を一時停止したと、米ITニュースサイトのジ・インフォメーションが2人の消息筋の話として伝えた。2月にSeedance 2．0を正式発表したバイトダンスは、このモデルについて、専門的な映像制作や電子商取