『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、ALPHA DRIVE ONEが登場した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』即日ミリオンの超大型新人がマイナビTGCに降臨©マイナビ TGC 2026 S/S全世界の熱視線を集めたオーディション番組「BOYS II PLANET」から誕生した超大型新人8人組ボ