グランドニッコー東京 台場は、「マスクメロンアフタヌーンティーセット 〜至福のひととき〜」を3月1日から4月30日まで提供する。スイーツは、ゼリーなどを重ねた3層仕立てのメロンヴェリーヌ、メロンロール、網目模様をあしらったメロンムース、メロンクランチ、メロン羊羹、メロンマカロン、タルトに2種類のメロンをあしらったメロンタルト、メロンのバタークリームとメロンゼリーを層にしたメロンガトーをそろえた。セイボリー