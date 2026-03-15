本はファッションアイテム韓国の若い世代の間で「テキストヒップ（Text Hip）」という言葉が流行している。文字を意味する「テキスト」と、格好いいを意味する「ヒップ」を合わせた造語だ。映像コンテンツがあふれるこの時代において、逆説的に本を読むという行為自体が一つの趣向であり、「感性」となった。書店で本を選び、カフェで読書をする場面を写真に残すことは、今やSNSにアップしたくなるような洗練された日常となってい